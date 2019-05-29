إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

قلصت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال ، بعد نحو شهرين على توسعتها إلى 15 ميلا.
وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في غزة، في بيان مقتضب له وصل الأناضول، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداءً من صباح الغد(الأربعاء)".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت مطلع أبريل/نيسان الماضي، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا، ثم قلّلتها في نهاية الشهر ذاته، وأعادت توسعتها مرة أخرى، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس، والتي تجري بوساطة مصرية. -