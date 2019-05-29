إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

29 مايو 2019 - 02:00 ص

قلصت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال ، بعد نحو شهرين على توسعتها إلى 15 ميلا.



وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في غزة، في بيان مقتضب له وصل الأناضول، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداءً من صباح الغد(الأربعاء)".

