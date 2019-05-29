مقتل ملازم إيراني في اشتباكات مع تنظيم "بيجاك"

29 مايو 2019 - 02:18 ص

لقي ملازم إيراني حتفه في اشتباكات وقعت الثلاثاء بين الجيش الثوري الإيراني من جهة، وتنظيم "بيجاك"، الجناح الإيراني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.



جاء ذلك بحسب خبر أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، أشار فيه إلى أن الاشتباكات بين الجانبين وقعت في ريف قضاء "جالديران" التابع لمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية.



ووفق الخبر وقعت الاشتباكات حينما حاول عناصر من التنظيم الإرهابي المذكور التسلل من على الحدود الإيرانية عصر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل جندي بالحرس الثوري، يدعى إبراهيم أخوندزاده.

