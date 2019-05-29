» تطورات جديدة بأزمة إيقاف جهاد جريشة إفريقيًا

قررت لجنة الحكام سفي الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الأفريقي لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.



أكد الكابتن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة، بحسب "المصري اليوم".

أكد الكابتن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة، بحسب "المصري اليوم".