تعليق ناري لنجلة هشام بركات على تسلم "عشماوي"

29 مايو 2019 - 02:53 ص

علقت مروة ابنة النائب العام الشهيد هشام بركات على عملية تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت مروة: "إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى واكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل واكسبتوا عائلتى لقب عائله الشهيد البطل ، فقد أفسدت عليكم دنياكم و آخرتكم".

وكانت السلطات المصرية تسلمت، مساء أمس الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، الذي ألقى القبض عليه في حي المغار بمدينة درنة وهو يرتد حزام ناسف، أكتوبر الماضي، وذلك لتورطه في عمليات إرهابية عدة خلال السنوات الأخيرة، كان أهمها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 2015، وحادث الواحات في 2017، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية في 2013.

