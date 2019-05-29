مصطفى بكري: هذه المفاجأة سيكشفها هشام عشماوي بعدما تسلمناه

29 مايو 2019 - 07:26 ص

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بجهود المخابرات المصرية في تسلم الإرهابي هشام عشماوي ، كاشفها عن حجم المعلومات التي ستكشف من خلاله.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: "تسليم السلطات الليبية الإرهابي هشام عشماوي إلي مصر يكشف عن حجم التعاون الأمني بين مصر وليبيا ، قرار التسليم جاء بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلي ليبيا ولقائه بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي".



وأضاف: "لقد نجح جهاز المخابرات العامة المصرية بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في أن يقدم إلي أسر الشهداء وإلي الشعب المصري أجمل هدية في عيد الفطر المبارك، تسليم القاتل الإرهابي إلي مصر سيكشف عن معلومات هامة وخطيرة عن المؤامرة التي تنفذ ضد مصر وأطرافها الأساسية".



