  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:37 ص
بحث متقدم
هواوي

"هواوي" تصدم الإدارة الأمريكية بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبدالمعز

داعية للمظلومين: القدر يبدع فى تصفية الحسابات

ايدي كوهين

صحفي إسرائيلي: العرب تركوا "النحو" فوقعوا في خطأ فادح

ارشيف

"خامنئي" يجري تغييرات عسكرية مفاجئة

ارشيف

صحيفة سعودية تتحدث عن نهاية العماليق على يد "اليهود"

سامسونج

تعرف على المستفيد الأول من حرب "هواوي" و"جوجل"

البرتغال حاخام اليهود

منح الجنسية لليهود.. فى هذه الدولة

الإعلامي إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسي: أبو لهب كان رجلاً وسيمًا

سعودية

سعودية تشعل مواقع التواصل بـ 6 شروط للزواج

الطقس

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تدني للدولار واستقرار للريال السعودي أمام الجنيه

#

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

#

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

#

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، الموافق 29/5/2019، حالة من الاستقرار على مستوى كل البنوك المصرية،  حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 16.77 جنيه، ونحو 16.87 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

أعلى سعر للشراء: 16.81

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

أقل سعر للبيع: 16.86

بنك عودة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.77 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

16.8  جنيه للشراء.

16.9  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

16.79 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

16.78 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

16.78  جنيه للشراء

16.88  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.76 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"
» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو
» "المسابقات" تعلن الموعد النهائي لمباريات الدوري اليوم
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية
» اجتماع مهم للأهلي لتحديد موقفه في الدوري
» رقم صادم عن خسائر الأمطار.. في هذه الدولة
» "غريب" يعلن قائمة صغار الفراعنة
» فنان أهلاوي يبطل حجة الزمالك في أزمة "حراسة المرمى"
» كشف هوية الممثل الذي حيّر مشاهدي "ولد الغلابة" بسبب تغيير شكله
» مفاجأة مدوية حول المعتمرة التي ارتدت ملابس إحرام الرجال بمكة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان