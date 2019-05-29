تعرف على مصير "جروس" مع الزمالك

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الحبشي

كشف محمد حبشي وكيل أعمال كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مصيره مع الفارس الأبيض.

وأوضح حبشي أن المدرب السويسري للقلعة البيضاء سيقود الزمالك في مباريات الدوري المصري المتبقية قبل الأمم الأفريقية.

وتابع حبشي عبر قناة تايم سبورت: "تعاقد جروس مع الزمالك ينتهي يوم 31 مايو الجاري وستكون هناك جلسة مع إدارة النادي في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه مع القلعة البيضاء".

ويلعب الزمالك يوم الخميس المقبل مع الإنتاج الحربي، ثم يواجه أحد فريقي الجونة أو حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل.


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