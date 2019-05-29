» رقم صادم عن خسائر الأمطار.. في هذه الدولة

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الخسائرالبشرية

أعلنت منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوب الصين، مصرع 7 أشخاص، وتأثر ما يقرب من 200 ألف آخرين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.

وقالت إدارة الطوارئ للمنطقة في بيان، اليوم الأربعاء أن العواصف المطيرة أثرت على 21 محافظة في 7 مدن بالمنطقة، موضحة أن الطقس السيئ تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وفقدان 2 مع تضرر أكثر من 9170 هكتارًا من المحاصيل وانهيار 185 منزلاً.

وأضافت الإدارة أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الطقس السيئ بلغت 59ر133 مليون يوان (19.3 مليون دولار).


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