"خامنئي" يجري تغييرات عسكرية مفاجئة

29 مايو 2019 - 10:09 ص

أصدر علي خامنئي المرشد الأعلى بإيران، مرسومين بتعيين قائدين أحدهم لـ"مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، والآخر قائدًا للقوات الجوية في الجيش الإيراني.

وقضى المرسوم بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي قائدًا لـ "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي مع الإبقاء على منصبه قائدًا للجيش الإيراني. وفي المرسوم الثاني، أمر خامنئي بتعيين العميد علي رضا صباح أحمد قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

وتأتى تلك التعيينات الجديدة لتعزيز جهوزية القوات وتحديث الأدوات والمعدات والتحضير والاستعداد، باستخدام أساليب الدفاع المختلفة في تعاون فعال مشترك مع قاعدة الدفاع الجوي لـ "مقر خاتم الأنبياء".