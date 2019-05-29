» "المسابقات" تعلن الموعد النهائي لمباريات الدوري اليوم

29 مايو 2019 - 10:19 ص

تعلن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التصور النهائي لمواعيد مؤجلات الدوري الممتاز وكأس مصر، بعدما تم اعتماده من جانب مجلس إدارة الاتحاد.

وتمسك الجهاز الفني لمنتخب مصر بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك، أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية، أن المباريات المقرر أقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها.