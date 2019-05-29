إيقاف لاعب شهير باتحاد جدة لمدة عام

29 مايو 2019 - 10:23 ص

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب فهد المولد لاعب اتحاد جدة، لمدة عام كامل بسبب تورطه في الحصول على المنشطات خلال الموسم المُنقضي.

وأكدت اللجنة خلال بيان لها، أن "المولد" سيتم إيقافه بدءًا من الإيقاف المؤقت الذي جاء في 9/5/2019، حيث سيتم حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية، على أن يعود للتدريب مع فريقه خلال آخر شهرين من الإيقاف، ويعتبر القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار.

وقال فهد المولد، إنه حزين بعد اكتشاف عينة إيجابية في الفحص الطبي له عقب مباراة النصر، في نصف نهائي كأس السعودية.