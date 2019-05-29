  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
شوقي علام، مفتي الجمهوري

مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

نجم

صورة مبكية لـ"نجم" داخل العناية المركزة

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

صلاح

"صلاح": تعلمنا درس النهائي أمام ريال مدريد

قبو

سي إن إن تكشف عن قبو سري لبشار الأسد

المغامسي

المغامسي: الولدان المخلدون زى الحور العين

قطر

رئيس حكومة عربية فى قطر قبل قمتي مكة.. ما الأسباب

ايران

تفاصيل مثيرة عن حملة تضليل واسعة يكشفها "فيس بوك"

هواوي

"هواوي" تصدم الإدارة الأمريكية بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبدالمعز

داعية للمظلومين: القدر يبدع فى تصفية الحسابات

تفاصيل مثيرة عن حملة تضليل واسعة يكشفها "فيس بوك"

عرب وعالم

ايران
ايران

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة يكشفها وسيم يوسف عن "المديفر"

#

تفاصيل مثيرة عن مرشد الإخوان و"البشير"

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اختراق حساب نجلة هشام بركات

#

بالفيديو.. عمرو أديب: "كدا عيب"

دوري

المقاولون العرب

بطولة

كاس

أغلقت إدارة فيس بوك وتويتر، بالأمس، الكثير من الحسابات وذلك لاستخدمها في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام عبر انتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين وغيرهم.

وأزال فيس بوك 51 حساباً و36 صفحة و7 مجموعات و3 حسابات على إنستجرام بعد تلقيه معلومة من شركة "فايرآي" للأمن الإلكتروني وتحقيقه فيها، وفق رئيس سياسات الأمن السيبراني في الموقع الأوسع انتشاراً، ناثانيال غليتشر.

وقالت متحدثة باسم تويتر إن "تحقيقاتنا في هذه الحسابات مستمرة"، رافضة أي نقاش في التفاصيل حتى الانتهاء من تحليل المعلومات.

ووفقاً لشركة "فايرآي" ومقرها كاليفورنيا، فإن شبكة حسابات باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات متعددة تم تشغيلها بشكل لا لبس فيه للترويج للمصالح السياسية الإيرانية.

وقالت الشركة في مدونتها إنه "بالإضافة إلى استخدام شخصيات أميركية مزيفة تبنت مواقف سياسية تقدمية ومحافظة على حد سواء، انتحلت بعض الحسابات شخصيات أميركية حقيقية تشمل بعض المرشحين الجمهوريين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب عام 2018".

كما تشاركت شخصيات هذه الشبكة مواد منشورة في وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، وشنت حملات ضغط على إعلاميين لتغطية مواضيع معينة، ويبدو أنها نظمت مقابلات سياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب "فايرآي"، التي أشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحملة مرتبطة بعملية تأثير أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي اتخذت من إيران مقراً لها وتم الكشف عنها العام الماضي.

وقال غليتشر إن "الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط الذي استخدم أيضاً منصات ومواقع إنترنت أخرى، ضللوا الناس حول هوياتهم وأنشطتهم".

ولفت فيسبوك إلى أن الحسابات المزورة التي ادعت أن مواقعها في الولايات المتحدة أو أوروبا أدارت صفحات أو مجموعات وانتحلت شخصيات مؤسسات إعلامية موجودة في الشرق الأوسط.

وأضاف غليتشر أن "الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط قدموا أنفسهم كإعلاميين أو أشخاص آخرين وحاولوا الاتصال بصانعي السياسات والصحافيين والأكاديميين والمعارضين الإيرانيين وشخصيات عامة أخرى".

وتناولت هذه الحسابات المزورة محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"
» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو
» "المسابقات" تعلن الموعد النهائي لمباريات الدوري اليوم
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية
» اجتماع مهم للأهلي لتحديد موقفه في الدوري

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان