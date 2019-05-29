"صلاح": تعلمنا درس النهائي أمام ريال مدريد

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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد

قال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه تعلم الدرس من الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية.

وأضاف "صلاح" في تصريحات نقلتها قناة "بي إن سبورت" القطرية: "لقد تعلمنا من النهائي السابق أمام ريال مدريد، الآن أصبحنا أكثر خبرة، نحن لدينا حماس كبير، نتمنى أن نحسم اللقاء".

وتابع جناح ليفربول: "سعيد جدا بلعب النهائي الثاني، ومتحمس وإن شاء الله نكسب حتى نكسر ما حدث في النهائي الأول أمام ريال مدريد".

ويستعد ليفربول للنهائي الثاني على التوالي عندما يلتقي توتنهام هوتسبير على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.


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