» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"

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فاة

رايس

لويس

توفي مساء أمس روبرت لويس بيرنشتاين مؤسس منظمة هيومن رايتس ووتش، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وبدأ "لويس" حياتة الحقوقية من خلال زيارته إلى موسكو في عام 1973، والتي أغضبته بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير في ذلك البلد، وعند عودته إلى بلاده، الولايات المتحدة، قام بتأسيس صندوق التعبير الحر.

وسرعان ما أصبح ناشطا متحمسًا لحقوق الإنسان، خاصة بعد توقيع اتفاقيات هلسنكي في عام 1975.

يرنشتاين من مواليد نيويورك.. درس التاريخ في جامعة هارفارد.

الرئيس السابق لدار نشر "راندوم هاوس"، كان لأكثر من ثلاثة عقود واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال النشر الأميركي.

وبسبب حياته المهنية كناشر، شارك في الحركة الدولية لحقوق الإنسان ولعب دورا حاسما في تنميتها.

أنشأ لجان مراقبة في الأميركيتين وأفريقيا وآسيا وشمال إفريقيا، ثم قام بدمجها جميعا في منظمة هيومن رايتس ووتش، المنظمة التي ترأسها حتى عام 1998. وبقي رئيسا فخريا لها حتى وفاته.

في عام 2016، أنتج بيرنشتاين كتابه "التحدث بحرية" الذي سلط فيه الضوء على المنشقين حول العالم، ومن بينهم فاتسلاف هافيل، وناتان شارانسكي، وجاكوبو تيمرمان.

وقد أكسبته أنشطته في مجال حقوق الإنسان العديد من الجوائز والشهادات الفخرية من منظمات وجامعات مرموقة.


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