» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"

29 مايو 2019 - 11:05 ص

توفي مساء أمس روبرت لويس بيرنشتاين مؤسس منظمة هيومن رايتس ووتش، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وبدأ "لويس" حياتة الحقوقية من خلال زيارته إلى موسكو في عام 1973، والتي أغضبته بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير في ذلك البلد، وعند عودته إلى بلاده، الولايات المتحدة، قام بتأسيس صندوق التعبير الحر.

وسرعان ما أصبح ناشطا متحمسًا لحقوق الإنسان، خاصة بعد توقيع اتفاقيات هلسنكي في عام 1975.