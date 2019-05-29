أغرب مظاهرة عربية.. وقفة احتجاجية للدجاج

29 مايو 2019 - 12:01 م

أقام الاتحاد التونسي للصيد البحري، بالأمس وقفة احتجاجية، ضد وزارة التجار بسبب السحب الفوري للكميات الموردة من البطاطس والدواجن من السوق.

غير أن اللافت هو طريقة الاحتجاج، إذ عمد المحتجون إلى نقل دجاج معهم خلال الوقفة الاحتجاجية.

وحمل المشاركون صناديق مليئة بالدجاج وأطلقوا سراحها خلال الوقفة للتعبير عن رفضهم لما سموه "التوريد العشوائي" للدواجن، في إشارة إلى منافسة السوق المحلية.

وطالب المحتجون بتعجيل انعقاد اللجنة الوطنية للتوريد والمجلس الوطني للتصدير من أجل "بحث ملفات التوريد العشوائي، شرط أن يشارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذه الاجتماعات".

وأكد الاتحاد، في بلاغ له عقب الوقفة، "ضرورة سحب المنشور المقيد لتصدير الغلال الصيفية عبر الحدود البرية".