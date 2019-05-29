الديهي يكشف تكلفة عملية اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

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الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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الحياة السياسية

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

إيمان هاني

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن رجال المفكر والزعيم السياسي السوداني حسن الترابي هم من خططوا لاغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1995 بأديس أبابا.

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، مقطع فيديو للمفكر السياسي حسن الترابي وهو يعترف بأن رجاله حاولوا اغتيال الرئيس الأسبق مبارك بأديس أبابا.

وأضاف "الديهي"، أن حسن الترابي أكد أنه كان يعلم بخطة رجاله لاغتيال الرئيس الأسبق مبارك، حيث أنفقوا على عملية الاغتيال مليون دولار.

وعقب "الديهي"، على الواقعة قائلاً: "أين أحكام التاريخ على هؤلاء "القذرة" الذين خططوا لاغتيال مبارك، هذا الاعتراف دليل على أن جماعة الإخوان جماعة دموية".

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