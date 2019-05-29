إمام الحرم المكي: لازم من التصنع

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عادل الكلباني

التصنع

رد عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على أحد المغردين، بشأن بعض الروايات عن الإمام والتابعي الجليل، ابن سيرين، قائًلا:"لن تقنعهم ما لم تتصنع".

وكان قد كتب أحد المغردين، يدعي أبو زيد الشنقيطي: "ما أجملك ما لم تتصنَّعْ .. ابنُ سيرين كان صاحب ضحك ومزاح؛ يضحك حتى يميل وتدمع عيناهُ؛ فإذا جاء الحديثُ من السنة شحب وجهه وانضم بعضه إلى بعض"، لذا رد عليه "الكلباني": "لن تقنعهم ما لم تتصنع".

في المقابل، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع التعليق، حيث قال أحدهم: "التصنع تملق! ما أجمل الإنسان يكون صادقا مع الله ومع الناس فإذا صدقت مع الله وفقك الله وجعل لك قبولاً".

وعلق آخر: "مو لازم يقتنعون أهم شي لاتتصنع يالله بالعينك على طبيعتك"

ويذكر أن صرح الكلباني، إن إبليس لم يكن ملحدًا، حيث كتب على حسابه في تويتر: "إن إبليس لم يكن ملحدًا، قال رب وقال "خلقتني من نار "، لكنه مع هذا اختار الفسق والكفر".

وجاء رده الكلباني على حساب الشاذوب الذي سأله قائلاً: "وهل إبليس ملحد يا شيخ عادل".

وأثارت تدوينة الكلباني ردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المعلقين قائلاً: "يا شيخ لماذا لا تتطرقون في مواضيعكم بالحديث عن الدعاة والعلماء".


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