  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
محمد آل الشيخ

كاتب سعودي لـ معارض: لن تدخل المملكة إلا جثة هامدة

الرئيس السيسي

سر إذاعة لحظة القبض على "عشماوي"

ارشيف

الصين تفاجئ أمريكا بهذه الصدمة في الحرب التجارية

الشعرواي

فيديو نادر يجمع "الشعراوي" والشيخ زايد

هشام عشماوي

بالفيديو.. مصير"عشماوى" بعد تسليمه لمصر

جهاد جريشة

"الجبلاية" يصدم الوداد المغربي في هذا الأمر

الكلباني

إمام الحرم المكي: لازم من التصنع

الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف

مفاجأة عن زكاة الفطر داخل المصانع والشركات

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديهي يكشف تكلفة عملية اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الدوريات

بأموال متطوعين.. دوريات خاصة لحماية المساجد بهذه الدولة

"الجبلاية" يصدم الوداد المغربي في هذا الأمر

الرياضة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

استبعاد جهاد جريشة من بطولة أمم إفريقيا

#

الموعد والقنوات الناقلة للوداد والترجي بنهائي أفريقيا

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بناء على طلب فريق الوداد المغربي بسبب أحداث مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن "الجبلاية"، تمسكه بمساعدة الحكم لحين إلغاء القرار خاصة أنه غير موضوعي ولا يستند إلى أي مخالفات ضده.

وأصدر الاتحاد الأفريقي "كاف"، قرارًا بإيقاف الحكم الدولي المصري، لمدة 6 أشهر بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. هواتف "أيفون" تتجسس عليك
» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني
» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي
» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي
» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان