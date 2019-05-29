سر إذاعة لحظة القبض على "عشماوي"

29 مايو 2019 - 02:26 م





قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن تسلم الإرهابي هشام عشماوي يوجد به كنز كبير لمصر، يكمن في كونه كان متواجدا في درنة لمدة 4 سنوات عندما كانت محتلة من الإرهابيين، وهذا يعني أنه بحوزته كم كبير من المعلومات عن مصادر التسليح والتنفيذ وأسلوب تنفيذ العمليات، وأسلوب دخولهم للحدود المصرية لتنفيذ العمليات، فهو مصدر ثمين للمعلومات.



وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تسلم "العشماوي"، تم بناءً على اتفاق ثابت بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن إذاعة لحظة تسلم "عشماوي" على الهواء للتأكيد على أن "مصر مش بتسيب حقها"، مضيفًا: "الرئيس السيسي، قال مش هنسيب حق الشهداء، وإذاعة تسلم العشماوي أبسط مثال وإعلام لجميع أهالي الشهداء أننا نأخذ بثأر شهدائنا".



واعتبر مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن أبسط مثال على أهمية هذه العملية، هو خروج اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة بنفسه للاتفاق على تسلم هذا الخائن لبلده.



وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماوي، أمس، إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=FB_00yznIXA

