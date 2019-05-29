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قتلي ومصابين في اشتباكات المجلس العسكري مع المتظاهرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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الخرطوم

المجلس العسكري

شهد محيط القوات المسلحة اشتباكات بين أفراد من الجيش وبعض المتظاهرين، أدي إلي مقتل سيدة وجنيها وإصابة آخرين.

وأعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، في بيان صحفي "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم".

وتابع البيان "نتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها".

ومنذ 6 أبريل، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية.


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