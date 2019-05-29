  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
الصين والولايات المتحدة

سلاح جديد تستخدمه الصين للتغلب علي الولايات المتحدة

السودان

قتلي ومصابين في اشتباكات المجلس العسكري مع المتظاهرين

روحاني

قرار مفاجئ من إيران عن قمتي مكة

عشماوي

الجيش الليبي يكشف عن مصير شركاء" عشماوي"

محمد آل الشيخ

كاتب سعودي لـ معارض: لن تدخل المملكة إلا جثة هامدة

الرئيس السيسي

سر إذاعة لحظة القبض على "عشماوي"

ارشيف

الصين تفاجئ أمريكا بهذه الصدمة في الحرب التجارية

الشعرواي

فيديو نادر يجمع "الشعراوي" والشيخ زايد

هشام عشماوي

بالفيديو.. مصير"عشماوى" بعد تسليمه لمصر

جهاد جريشة

"الجبلاية" يصدم الوداد المغربي في هذا الأمر

سلاح جديد تستخدمه الصين للتغلب علي الولايات المتحدة

عرب وعالم

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصين: طلب أمريكا الحد من نمو شركاتنا "غزو" لسيادتنا الاقتصادية

#

بدون ذراعين.. وتقود طائرة بقدميها

#

تمرد الأمريكية تجمع 10 ملايين توقيع لعزل ترامب

#

إدانة أمريكية للصين بسبب اضطهاد مليون مسلم

الصين

الولايات المتحدة

التطور التكنولوجى

تسعي الصين حاليا للرد علي الولايات المتحدة في حربهما  التجارية من خلال استخدام المعادن الأرضية النادرة .

فوفقا لوكالة " شينخوا"، تعد الصين المورد الرئيس للمعادن الأرضية النادرة في العالم، حيث توفر نحو 80 في المائة من الإنتاج العالمي.

وأضافت الوكالة "هذه العناصر الأرضية النادرة، والتي نادراً ما نسمع عنها، هي مواد لإنشاء الإضاءة الخلفية للهواتف الذكية، وتضمن الاستخدام الآمن للمفاعلات النووية".

وتابعت "التزمت الصين دائمًا بمبادئ الانفتاح والتنسيق والمشاركة في تطوير الصناعات المتعلقة بالمعادن النادرة. ومع ذلك، في حال أراد شخص ما استخدام المعادن النادرة التي تقدمها الصين ضدها، فإن الشعب الصيني لن يوافق على ذلك".

وأشارت المقالة إلى أنه من خلال اتخاذ "خطوات أحادية الجانب" للحد من التطور التكنولوجي في الدول الأخرى، لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار حقيقة أن سلسلة التوريد الدولية للمعادن الأرضية النادرة متشابكة للغاية، مما يؤدي إلى "عدم ازدهار أي اقتصاد منفردا".

وفي الوقت نفسه، أشار الجانب الصيني إلى أنه يؤيد تجنب الاشتباكات التجارية التي قد تضر بمصالح مجموعة واسعة من الناس. مضيفا " لكن إذا لزم الأمر، فإن الصين لديها الكثير من الأوراق للعبها".

الجدير بالذكر أن الصين ردت بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك بعد إيعاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كيفية الحصول علي قرض الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي
» اجتماع تضامن أسيوط لمحو أمية المستفيدات من تكافل وكرامة
» احذر.. هواتف "أيفون" تتجسس عليك
» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني
» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي
» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي
» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان