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تصريحات جريئة لعاهل الأردن عن إسرائيل

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متابعات - أمينة عبد العال

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صرح عاهل الأردن بتصريحات جريئة عن القضية الفلسطينية لكبير مستشاري الرئيس الأميريكي.

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، "استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة".

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.


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