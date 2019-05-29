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"بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

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بينا مصر بكرة احلي
بينا مصر بكرة احلي

أمينة عبد العال

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الهلال الأحمر

التضامن

بينا مصر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي -  مبادرة بينا مصر بكرة أحلى – بالتعاون مع جمعية  الهلال الأحمر المصري في تنفيذ  أولى الدورات التدريبية التي تنظمها مبادرة  بينا لتعليم أبناء دور الرعاية الإسعافات الأولية.

صرحت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي ان  الدورات التدريبية  تأتى في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية فى استهداف ل   100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  نطاق عمل مبادرة بينا للتطوع  باجمالى 800 ابن وابنة

وأشارت الالفى إلى أن  الدورات  التي ستستمر لمدة شهر والتي يقدمها عدد من متطوعي الهلال الأحمر تهدف إلى إكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق و الكسور والجروح وغيرها  و في إطار السعي إلى تحقيق معايير الجودة بالمؤسسات سٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أولية لكل دار  والتي تعتبر الجزء العملي من التدريب .

وأضافت الالفى انه من خلال ورش العمل النظرية والعملية  سيتم التعريف بماهية  الإسعافات الاولية و التقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات  الإغماء و فقدان  الوعي كذلك حالات التشنجات و الكسور و الجروح و النزيف و التعرض لضربات الشمس و معرفه الفرق بين ضربه الشمس و الإنهاك الحراري ، لسع الحشرات  و إصابة  العين.

وتأتى  " مبادرة بينا " إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام 2015 للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور .

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