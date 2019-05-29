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صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

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محمد نجم
محمد نجم

محمد فضل- متابعات

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مستشفى

العناية المركزة

غيبوبة

محمد نجم،

انتشرت صورة محزنة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم الكوميدي الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة في المستشفى الذي يعالج فيه.

ويخضع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية للعلاج مع فريق طبي داخل مستشفى بحي الدقي ، بعد إصابته بجلطة دماغية يوم الثلاثاء قبل الماضي، دخل على إثرها المستشفى ويرقد في غيبوبة تامة.

وصرح الفنان شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم، أن والده ما زال فى غيبوبة تامة ووضع على جهاز التنفس الصناعي بعد إصابته بجلطة فى المخ.

وقال شريف نجم إن والده لم يفق من غيبوبته ويتمنى من الجمهور أن يكثر من الدعاء له خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح شريف نجم في تصريحات صحيفة ، أن الفنان محمد هنيدى أول من ساندهم في محنتهم ودائما يقوم بزيارة والده في المستشفى بالإضافة لأشرف زكي ونهال عنبر ومحمد عبد الحافظ وريكو ومنير مكرم.

ولفت إلى أن هناك فنانين يتصلون به دائما ويطمئنون على صحة والده منهم الفنان محمد رمضان والذى وجه الشكر له أيضا.

يذكر أن الفنان محمد نجم تم نقله إلى المستشفى منذ أسابيع بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة فى المخ.


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