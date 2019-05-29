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"تميم" يتجاهل دعوة العاهل السعودى ويغيب عن قمة مكة

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تميم وسلمان
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وكالات

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تغريدة مثيرة من عمرو أديب حول السعودية وقطر

قال مصدر قطري مسؤول إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في قمة مكة التي دعا إليها العاهل السعودي في 30 مايو الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر حسابها في تويتر بعدم مشاركة الأمير القطري بالقمة.

وقالت الخاطر إن "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني هو من سيمثل قطر في قمم مكة الثلاث".

وأكدت أن "قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة".

وأضافت أيضاً "إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم".

وفى وقت سابق تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضى، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين العربية والخليجية الخميس المقبل في مدينة مكة، حسب ما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى الأحد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين العربية والخليجية في مدينة مكة في 30 مايو.


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