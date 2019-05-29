نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى
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قتلي ومصابين في اشتباكات المجلس العسكري مع المتظاهرين
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