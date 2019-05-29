» مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص غرب بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، قبل الإفطار، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قريتى جرزا وميدوم، نطاق مركز الواسطى، بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا بواقع حادث سير، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بطريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قريتى جرزا وميدوم، نطاق مركز الواسطى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفيي الواسطى المركزي والفيوم العام.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي 4 مصابين، هم: عبد المعطى محمد مدنى، 42 سنة، جثة هامدة وصبحى رمضان يوسف، 56 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، وخالد عبد اللطيف محمد 48 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، وشعبان أحمد أحمد عبد العليم 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان محمد عبد الكريم 48 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.