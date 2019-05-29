  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:46 م
بحث متقدم
الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

السعودية

السعودية تزف بشرى لمواطنيها

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

أرسنال وتشيلسى

نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

بومبيو وزير خارجية أمريكا

أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"

محمد نجم

صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

السعودية

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

عرب وعالم

السعودية
السعودية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لقاءات مُكثفة للملك سلمان قبل إعلان "وثيقة مكة"

#

أحمد عمر هاشم: سماع خطبة الجمعة في التلفاز جائز

#

أحمد عمر هاشم يبكى على الهواء.. تعرف على السبب

#

أحمد عمر هاشم: هذه الغزوة أول لقاء مسلح لرسول

السعودية

الملك سلمان

كبار العلماء

وثيقة مكة

أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عن ترحيبها بمضامين "وثيقة مكة المكرمة" الصادرة عن المؤتمر الدولى حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، الذى حظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم من رابطة العالم الإسلامى.

وعبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن ترحيبها بمضامين الوثيقة التى استهدت بوثيقة المدينة المنورة التى عقدها رسول الله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حيث حفظت وثيقته -صلى الله عليه وسلم- الحقوق، وراعت العهود، وبينت الواجبات، وكانت أساسا لمجتمع متعاون فى الشدة والرخاء.

وأكدت الأمانة العامة فى بيانها اليوم على أهمية ما بينته وثيقة مكة المكرمة من أن لا يتحدث باسم الأمة الإسلامية فى أمرها الدينى إلا علماؤها الراسخون. ومن ثم فعلى العالم أجمع أن لا يتلقى الخطاب الإسلامى إلا من الهيئات العلمية الشرعية المعتبرة، دون جماعات التطرّف والإرهاب والتكفير والفتنة، مؤكدين فى هذا الصدد أهمية التواصل الإنسانى، والتفاعل الحضارى، الذى دعت إليه الشريعة الإسلامية فى إطار التعارف والتعاون لعمارة الأرض، وتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر
» ظهير الترجي يوافق على الانتقال للزمالك بشرط
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» وفد من حركة «فتح» يصل غزة
» «أردوغان» يقدم اقتراحًا لـ «ترامب» بشأن منظومة "إس 400"
» مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص غرب بني سويف
» صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة
» 17 قتيلًا في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان