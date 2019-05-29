  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:45 م
بحث متقدم
الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

السعودية

السعودية تزف بشرى لمواطنيها

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

أرسنال وتشيلسى

نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

بومبيو وزير خارجية أمريكا

أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"

محمد نجم

صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

السعودية

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

الرياضة

الانتاج الحربي
الانتاج الحربي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية

#

"الإنتاج" يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك

#

«يانوفيسكي» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا للزمالك

#

تعرف على قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الجونة

المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة  مختار مختار، قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الزمالك فى العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

وضمت القائمة كل من : "محمود البدري وكريم لالا واحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبد الرحمن فاروق وموسي دياورا واحمد يحيي ومحمد مسعد ومعاذ الحناوي ومحمود حماده ومحمد رجب واحمد مجدي ومحمد عادل وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ووهاب انان وجيمس تيدي ومحمد موسي وعبد الرحمن بودي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر
» ظهير الترجي يوافق على الانتقال للزمالك بشرط
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» وفد من حركة «فتح» يصل غزة
» «أردوغان» يقدم اقتراحًا لـ «ترامب» بشأن منظومة "إس 400"
» مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص غرب بني سويف
» صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة
» 17 قتيلًا في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان