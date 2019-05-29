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"خاتم المرسلين" تقيم احتفالية لتكريم حفظة القران بناهيا الجمعة

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خاتم المرسلين

تنظم جمعية خاتم المرسلين بناهيا الجمعة المقبلة الاحتفالية الكبرى لتوزيع جوائز المسابقة السنوية لحفظة القران الكريم تحت إشراف وزارة الأوقاف .

يحضر الاحتفالية الشيخ محمود سعد إبراهيم جاهين رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ، والشيخ سامي علي، مدير أوقاف كرداسة ، الشيخ أحمد الشوادفى مفتش اول الإدارة  .

وأشار أسامه شنن ، رئيس جمعية خاتم المرسلين أن الاحتفالية تأتي هذا العام في شكل مختلف بعد التعديلات التي تم إدخالها على المسابقة من حيث عدد الجوائز التي ستُمنح للفائزين حيث أن الجائزة الأولى عبارة عن عمرة كاملة للمتسابق الأول وجوائز أخرى تتعدى قيمتها آلاف الجنيهات لحفظة كتاب الله .

وأضاف أن جمعية خاتم المرسلين تواصل رسالتها الاجتماعية منذ نشأتها في العام 2008 ، والتي دأبت على تكثيف الدور الاجتماعي والتربوي والإنساني لقرية ناهيا من خلال تعظيم مسابقة القران التي تقيمها سنويا وتقدم للمجتمع حفظة القران الذين يشاركون في المسابقات الدولية داخل وخارج مصر.

وعبر مدير الجمعية عن سعادته بزيادة أعداد المتسابقين هذا العام حيث تعدوا الالاف خلال التصفيات الأولية ، متمنيًا لهم التوفيق ومعرباً عن أمله في قدرة الجمعية على تقديم رحلات حج في السنوات المقبلة للفائزين.


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