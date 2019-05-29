  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:43 م
بحث متقدم
السعودية

السعودية تزف بشرى لمواطنيها

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

أرسنال وتشيلسى

نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

السعودية

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

بومبيو وزير خارجية أمريكا

أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"

محمد نجم

صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

أردوغان وسلمان

تركيا: العلاقة مع السعودية تتدهور

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

عرب وعالم

ترامب
ترامب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إيران للخليج: مستعدون للحوار

#

ترامب يكشف حقيقة التفاوض مع إيران

#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

#

12 % انخفاضا في واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران

إيران

أمريكا

حرب

شروط

أعلنت أمريكا شروطها لوقف التصعيد ضد إيران الذي قد يتحول إلى حرب عسكرية، والتي تمثلت في 12شرطًا، قالت واشنطن إنها مستعدّة للتفاوض بشأنها مع طهران.

من جانبهم أكد خبراء في الشأن الإيراني، أن تلك الشروط بدت منذ كشفها كأنها إعلان حرب، لكن في التفاصيل هناك 6 شروط قابلة للتفاوض، مقابل 6 أخرى لا نقاش فيها؛ لأنها متعلِّقة بأطراف أخرى أو تمسّ السيادة الإيرانية.

وبينما يؤكد الأميركيون أن العقوبات وحملة الضغوط مستمرّة إلى حين قبول إيران بالمفاوضات رغم المرونة الأميركية التي ظهرت من خلال استعدادهم للتفاوض حول الشروط الـ 12، يرى الجانب الإيراني حالياً أن طاولة التفاوض التي يدعو إليها الرئيس دونالد ترامب ليست للنقاش وتبادل الآراء، بغية التوصّل إلى حلول وسط، بل هي طاولة يراد أن يرفع من خلالها الإيرانيون راية الاستسلام .

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر دبلوماسي، قوله: إن «وضع إيران اليوم صعب للغاية، لكونها لا تملك الأدوات اللازمة لمحاولة تغيير المعادلة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ولا يبقى أمام الجانب الإيراني إلا التفاوض، وهم ينتظرون إيجاد المخرج الملائم الذي يحفظ ماء الوجه}.

 وقال مصدر مطّلع على ما يدور في أروقة صنع القرار في إيران للصحيفة، إن الطرح الإيراني بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء مع عدد من دول مجلس التعاون يعكس واقعيّة سياسيّة، وهدفه في الأساس فتح قنوات للتفاوض، تمهيداً للتراجع عن المواقف الحادّة لطرفَي الأزمة. ويضيف المصدر: إن أولويّة إيران الحالية هي ضمان عودة تصدير النفط، مقابل إبداء الاستعداد لمناقشة الوضع في سوريا، والاعتراف بالنفوذ الأميركي هناك، فضلا عن بحث الإشكالية المتعلِّقة بالبرنامج الصاروخي البالستي.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر
» ظهير الترجي يوافق على الانتقال للزمالك بشرط
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» وفد من حركة «فتح» يصل غزة
» «أردوغان» يقدم اقتراحًا لـ «ترامب» بشأن منظومة "إس 400"
» مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص غرب بني سويف
» صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة
» 17 قتيلًا في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان