  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:17 ص
بحث متقدم
البرلمان

وسط رفض برلماني.. مقترح برفع الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه

كوشنر

«كوشنر» يصل إلى إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين

تامر حسني

شاهد.. رامي عياش يهاجم تامر حسني: موهوم

الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يوافق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

تميم ومحمد بن زايد

«صفقة كبرى» لإنهاء النزاع الخليجى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

بسبب منع قناة "تايم سبورت"

الهيئة الوطنية تهاجم عضو اتحاد الكرة

الحياة السياسية

امم افريقيا
امم افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد .. "مرتضى" يهاجم عبد الغني بعد احتفاله الصادم بفوز الأهلي

#

اتحاد الكرة يكشف حقيقة «خناقة» رئيس الزمالك و«شوبير»

#

عضو اتحاد الكرة لـ"بيراميدز": "لن تستمروا طويلًا"

#

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

اتحاد الكرة

المصريون

الهيئة الوطنية

أحمد مجاهد

استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام قيام أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بمنع فريق عمل قناة "تايم سبورت" من تصوير إستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 21 يوليو المقبلين.

وأكدت "الوطنية للإعلام" أنها قامت بمخاطبة اتحاد الكرة، وأخطرته بأن القناة هى المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم، وبالرغم من حصول فريق عملها على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الإستاد، إلا مجاهد اتخذ إجراءات متعسفة ضد القناة، ومنع فريق العمل من التصوير واستكمال مهمتهم التى تصب فى مصلحة بطولة الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا.

وتعرب الوطنية للاعلام عن بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من عضو اتحاد الكرة، وتطالب اللجنة المنظمة واتحاد الكرة  بتقديم توضيح رسمى تجاه هذا الإجراء التعسفى ضد فريق عمل "تايم سبورت".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أصفهان الإيراني يتعادل سلبيًا مع النصر السعودي
» الديهي: "هذا الداعية تلميذ سيد قطب بالخليج"
» «هازارد» يعلن رحيله عن تشيلسي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن هؤلاء
» كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16
» السعودية تؤكد موقفها من 4 قضايا عربية
» تدريبات تأهيلية لـ«إكرامي» في مران الأهلي
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» للمرة الثانية.. تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» ليون الفرنسي ينهي إجراءات ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان