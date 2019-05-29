» «هازارد» يعلن رحيله عن تشيلسي

29 مايو 2019 - 11:47 م

أبدى البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي، سعادته الغامرة بعد التتويج مع البلوز ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 4/1 في المباراة النهائية التي أقُيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجية باكو.

وأكد هازارد في تصريحات تليفزيونية بأن التتويج باليوروبا ليج تعتبر النهاية الرائعة كونها الموسم الأخير للبلجيكي مع تشيلسي، مشيرًا إلى أن الفريق واجه تحديات كبيرة تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للنادي اللندني.

وأضاف:" سأقوم بتحدي جديد وأنتظر نهاية المفاوضات بين الناديين لاتمام الانتقال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكمل :" أشكر جمهور تشيلسي على دعمه الكامل لي وللفريق واعتبرهم عائلتي الثانية، أردنا تحقيق الفوز اليوم من أجلهم".

وأتم :" لست الوحيد من سجلت أو صنعت أهداف بل الفريق بالكامل وأنجزنا موسمًا كبيرًا رغم أن الأمور لم تكن سهلة وجاءت على عكس توقعنا".