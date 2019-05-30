«كوشنر» يصل إلى إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين

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خالد الشرقاوي - وكالات

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وصل الوفد الرئاسي الأمريكي الذي يضم كبير المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمستشار الخاص للشأن الإيراني براين هوك إلى إسرائيل اليوم الأربعاء قادمين من الأردن.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية بأن "الوفد الرئاسي الأمريكي التقى فور وصوله بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ورن ديرمر".

وأضافت القناة بأن "الوفد الأمريكي سيجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا الخميس، حيث تأتي زيارته في إطار التمهيد الأمريكي لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يشكل المرحلة الأولى من الإعلان عن خطة الحل الأمريكي الذي تقترحه إدارة ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن وفدا برئاسة وزير المالية الإسرائيلي يضم نحو مائتين من رجال المال والأعمال والاقتصاد الإسرائيليين، من المتوقع ان يمثل إسرائيل في مؤتمر البحرين الذي قرر الجانب الفلسطيني مقاطعته بالكامل.


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