» أصفهان الإيراني يتعادل سلبيًا مع النصر السعودي

30 مايو 2019 - 12:07 ص

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة ذوب آهن أصفهان الإيرانى أمام النصر السعودى فى ختام مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال آسيا، فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر إقامة المباراة الأسبوع الماضى فى مدينة كربلاء العراقية، إلا أن الاتحاد الأسيوى قرر تأجيلها لأسباب أمنية.

وضمن الفريقان التأهل لدور الـ 16 من دورى أبطال آسيا، حيث يحتل ذوب آهن أصفهان صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر.

وبذلك سيواجه أصفهان فريق الوحدة الإماراتى فى الدور ثمن النهائى، بينما سيواجه النصر منافسه الاتحاد فى قمة سعودية.