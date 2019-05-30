» لجنة «كان 2019» ترد على منع قناة تايم سبورت

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المصريون

امم افريقيا

تايم سبورت

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بيانا رسميا تؤكد خلاله احترامها لجميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بتنظيم البطولة.

وتود اللجنة في هذا المقام أن تؤكد على أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بقيام أحد مسئولي اللجنة بمنع إحدى وسائل الإعلام من التصوير في أحد ملاعب البطولة ، هو أمر مختلق جملة وتفصيلا بشهادة جميع الحضور ، ولم يحدث أن كان هناك طاقم عمل تم منعه ، بل كان هناك فرد واحد بدون أن يكون معه كاميرا ، كما أن الجولة التفقدية في ستاد الدفاع الجوي خلال هذه الواقعة كانت تخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وتصادف وجود أحمد مجاهد المنسق العام بين اللجنة والكاف من دون أن يتعرض لأحد بأي اسلوب أو طريقة.

كما أن اللجنة المنظمة لم تستلم بعد ملاعب البطولة بشكل كامل ، حيث لا تزال في عهدة الشركات المعنية التي تقوم بجهد فائق في تجهيز الملاعب ، و تتولى تنظيم زيارات التفتيش التي تجرى عليها ، مما يجعل اللجنة حتى اللحظة ليست جهة منع أو منح لأية حقوق إعلامية.

وفي النهاية تؤكد اللجنة المنظمة على عزمها الوفاء بالمسئولية الملقاه على عاتقها من أجل تحقيق الهدف الوطني الذي من أجله تم تكوينها ، وستظل على إصرارها لتنظيم بطولة تفخر بها مصر وتضعها في مكانها الطبيعي على خريطة العالم.


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