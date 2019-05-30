» أب يؤدب أولاده بمسدس صاعق

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اكدت الشرطة اليابانية أنها اعتقلت رجلا، الأربعاء، لاستخدامه مسدس صعق لتأديب أبنائه الثلاثة، في أحدث قضايا إيذاء الأطفال التي دفعت البرلمان للسعي لحظر العقاب الجسدي.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 45 عاما ومن مدينة كيتاكيوشو بجنوب البلاد، أبلغ الشرطة بأنه استخدم مسدس الصعق لتأديب ابنتيه اللتين تبلغان من العمر 17 و13 عاما، وابنه الذي يبلغ من العمر 11 عاما "عندما خالفوا قواعده".

وأضاف المسؤول أن الصبي أصيب بحرق طفيف بذراعه ولا توجد إصابات ظاهرة على الفتاتين.

وهزت سلسلة من قضايا إساءة معاملة الأطفال اليابان في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وفاة طفلة في الخامسة من العمر تدعى يوا فوناتو العام الماضي بعدما ضربها والدها ومنع عنها الطعام على سبيل التأديب.


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