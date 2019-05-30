  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
ارشيف

الملك سلمان يقدم مفاجأة لضيوف الرحمن

الرئيس السيسي

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

هشام عشماوى

مفاجآت فى اعترافات هشام عشماوى

ارشيفية

تفاصيل أزمة تبول طالبة داخل الامتحانات

البرهان

العسكرى السودانى يكشف عن موعد انتقال السلطة

السيسى

5 قرارات للرئيس السيسى.. تعرف عليها

عشماوي

سر وضع سماعات أذن لـ"عشماوي" لحظة وصوله مصر

خالد أبو النجا

خالد أبو النجا: المثلية الجنسية مش حرام

الملك سلمان

الملك سلمان يتسلم "وثيقة مكة المكرمة"

دولار

استقرار سعر صرف الدولار عند هذا الرقم

الزمالك المنتشى يواجه "الإنتاج" المهدد بالهبوط

الرياضة

مران الزمالك
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية

#

"الإنتاج" يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك

يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي فى العاشرة مساء اليوم على ستاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الفارس الأبيض فى استمرار النتائج الجيدة التى حققها مؤخرًا وتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان

من جانبه، شدد كريستيان جروس، بالتركيز فى المواجهات المجلية واغلاق ملف الكونفدرالية الأفريقية، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب

على الجانب الأخر، طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"
» كواليس مران الأهلى
» الرئيس ينشر هذا الفيديو المهم عبر صفحته
» حسام حبيب: "لم أقبل تهنئة عمرو دياب بزواجي.. لهذا السبب"
» هبوط طائرة ركاب اضطراريًا بروسيا
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الدرب الأحمر
» بالصور.. ابنة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل
» الهولندى "كرول" على رادار "الدراويش"
» الزمالك المنتشى يواجه "الإنتاج" المهدد بالهبوط
» فنان شهير: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب سؤال وجهوه لي
» فنان شهير: لما رحت أتقدم لزوجتي الفنانة أمها قالتلي "احنا حانعيّل"؟

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان