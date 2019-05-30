سر وضع سماعات أذن لـ"عشماوي" لحظة وصوله مصر

30 مايو 2019 - 09:43 ص

كشف اللواء أحمد إبراهيم نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق، سر وضع سماعات أذن للإرهابي هشام عشماوي لحظة وصوله إلى مصر.



وأكد "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد"، أن ارتداء هشام عشماوي سماعة الأذن يدخل ضمن الترتيبات الأمنية التي يجب اتخاذها أثناء عملية النقل والحركة لأنه غير مطلوب أن يسمع حديث وكلام عناصر التأمين أو المجموعة التي أمرت باعتقاله وهو في أيديهم.



وأضاف نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق، أن هشام عشماوي إرهابي محترف لذلك تم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة، خاصة أنه زعيم عصابة يتميز بتدريبات واحترافية عالية ويدرك بما يدير حوله، ولهذا السبب عملية النقل تمت في سرية تامة.



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