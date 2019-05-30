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خالد أبو النجا: المثلية الجنسية مش حرام

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خالد أبو النجا
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فاجأ الفنان خالد أبو النجا متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتعليق صادم على أحد الأخبار التي قام بإعادة نشرها على حسابه الخاص يتعلق بالمثلية الجنسية، حيث أكد في تعليقه على الخبر أن المثلية الجنسية ليست حرامًا.

ومن المعروف أن الفنان خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا أكثر من مرة في مناسبات مختلفة، ودافع عن حقوقهم في الحياة بالشكل الذي يريدونه، ولكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أن المثلية ليست حرامًا.

ونشر خالد أبو النجا خبرًا من موقع BBC يتحدث عن الاتجاه في البرازيل لحماية حقوق المثليين جنسيًا والاعتراف بحقوقهم بشكل قانوني بعد تصويت غالبية أعضاء المحكمة العليا في البرازيل لصالح الأمر.

 وعلق خالد أبو النجا على الخبر قائلًا: "علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميًا وهي أن هناك أطيافًا للحب كما النور بأطيافه، ‏مطاردة هذا العلم عك!"، حيث إن علم الرينبو المقصود هو شعار المثليين جنسيًا والذي يحمل ألوان قوس قزح.

 وأضاف أبو النجا: "‏من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعنى المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، ‏المثلية ليست اختيارا ولا مرضا ولا انحرافا سلوكيا ولا حراما".

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