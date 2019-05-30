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هبوط طائرة ركاب اضطراريًا بروسيا

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طائرة ركاب

متابعات حنان حمدتو

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هبطت طائرة الركاب "A320 " المتجهة من موسكو إلى غروزني، عاصمة الشيشان، في مطار شيريميتيفو بعد تشغيل الإنذارات بسبب خلل في نظام إطفاء الحرائق.

وقال مصدر في وكالة محلية روسية: "وفقًا للبيانات، قامت طائرة A320 بهبوط اضطراري في شيريميتيفو، تبعتها فرق إطفاء، عشر صهاريج".

وهبطت الطائرة الساعة 10.22 حسب التوقيت المحلي.

ويوجد 155 راكبًا على متن الطائرة.

جدير بالذكر أن طائرة "أيروفلوت" "سوخوي سوبرجيب 100"، التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، قد هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، يوم 5 مايو، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها.


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