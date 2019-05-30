» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر

30 مايو 2019 - 11:32 ص

أعلنت الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة الانتهاء من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، فى بيان له إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق المشروع والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة الإنارة، بالإضافة إلى صيانة شاملة لدورات المياه.

وأضاف أنه تم إيقاف الإجازات والراحات الأسبوعية لجميع العاملين بالمشروع، لافتًا إلى أنه تم التأكد من سلامة الملاهي من قطارات والبدالات المائية والعربات التصادمية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل في نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام العيد حفاظًا على الأمن والانضباط.

وأشار سلطان إلى توزيع عدد كبير من الأكياس البلاستيكية على رواد تلك الحدائق خلال أيام العيد لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء.