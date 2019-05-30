  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
دار الإفتاء

الإفتاء: 7 علامات لمعرفة ليلة القدر

اخطيب

مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"

ارشيف

الملك سلمان يقدم مفاجأة لضيوف الرحمن

الرئيس السيسي

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

هشام عشماوى

مفاجآت فى اعترافات هشام عشماوى

ارشيفية

تفاصيل أزمة تبول طالبة داخل الامتحانات

البرهان

العسكرى السودانى يكشف عن موعد انتقال السلطة

السيسى

5 قرارات للرئيس السيسى.. تعرف عليها

عشماوي

سر وضع سماعات أذن لـ"عشماوي" لحظة وصوله مصر

خالد أبو النجا

خالد أبو النجا: المثلية الجنسية مش حرام

بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر

الحياة السياسية

حدائق
حدائق

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

#

القاهرة تستعد فى 10 حدائق للتنزه بشم النسيم

#

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

#

بعد قليل.. محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة فى تعذيب "زلطة''

الشرطة

القاهرة

حدائق

أعلنت الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة الانتهاء من  استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، فى بيان له إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق المشروع والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة الإنارة، بالإضافة إلى صيانة شاملة لدورات المياه.

وأضاف أنه تم إيقاف الإجازات والراحات الأسبوعية لجميع العاملين بالمشروع، لافتًا إلى أنه تم التأكد من سلامة الملاهي من قطارات والبدالات المائية والعربات التصادمية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل في نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام العيد حفاظًا على الأمن والانضباط.

وأشار سلطان إلى توزيع عدد كبير من الأكياس البلاستيكية على رواد تلك الحدائق خلال أيام العيد لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر
» مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية
» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"
» كواليس مران الأهلى
» الرئيس ينشر هذا الفيديو المهم عبر صفحته
» حسام حبيب: "لم أقبل تهنئة عمرو دياب بزواجي.. لهذا السبب"
» هبوط طائرة ركاب اضطراريًا بروسيا
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الدرب الأحمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان