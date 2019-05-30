الإفتاء: 7 علامات لمعرفة ليلة القدر

30 مايو 2019 - 11:55 ص

أوضحت دار الإفتاء المصرية، 7 علامات تدل على ليلة القدر، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وينتظرها الكثير من المسلمين لأداء كل العبادات والاجتهاد في تلك الأيام بختم القرآن والإكثار من الصلاه والدعاء لأنه أفضل توقيت للتقرب إلى واستجابة للدعوات.

وذكرت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددًا من العلامات التي تدل على ليلة القدر وهي:

1- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

2- وفي بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد).

والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

3- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

4- وقيل: إنَّ الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

5- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

6- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

7- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

وتعد ليلة سبع وعشرين هي من أكثر الأيام التي اتفق عليها العلماء، واستدلوا على ذلك بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.