طرح وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

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العاصمة الإدارية

إسكان

طرح وحدات

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  المرحلة الثانية من وحدات الحى السكنى الأول "R3 " بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام المالى الجارى 2018 - 2019.

مصادر بالهيئة قالت سيتم طرح نحو ألف وحدة سكنية، ومازال الرقم تحت الدراسة، ربما تتم زيادته أو خفضه، ولن يتم إدخال تعديلات كبيرة على الأسعار إلا للوحدات المميزة وبنسب محدودة.

وتابعت المصادر، أن الوزارة لديها نحو 21 ألف وحدة سكنية بمساحات من 130 إلى 180 مترًا مربعًا لم يتم طرحها للحجز، مشيرة إلى أن الوحدات التى سيتم طرحها بالمرحلة الثانية لن تتجاوز نسبتها 5% من الوحدات المتبقية.

وكانت وزارة الإسكان طرحت نحو 3 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى فى يوليو من العام الماضى بسعر متر 11250 جنيهاً بخلاف نسب التميز، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على حجزها.


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