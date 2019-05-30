  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
السيسي

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

مؤشرات البورصة تصعد جماعياً بمستهل تعاملات جلسة اليوم

البورصة تخسر مبالغ ضخمة في ختام تعاملات اليوم

صلاح وكين

"صلاح" ينتصر علي "كين" قبل نهائي أبطال أوروبا

ارشيف

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

ارشيف

طرح وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

ارشيف

أول رد فعل من جامعة المنصورة على فتاة "الحمام"

تمية

شاهد.. الكرة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية

صورة الخبر

قضية "عشماوي" تتصدر عناوين الصحف الأجنبية

مرزوق

أول تعليق لمعصوم مرزوق بعد الإفراج عنه

دار الإفتاء

الإفتاء: 7 علامات لمعرفة ليلة القدر

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس وأمير مكة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

#

الملك سلمان يتسلم "وثيقة مكة المكرمة"

#

«السيسي» يلتقي الرئيس الفلسطيني السبت المقبل

#

الرئيس السيسي يلتقي صهر "ترامب" في واشنطن

مكة المكرمة

خادم الحرمين

خالد الفيصل

الرئيس

السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الاستقبال في المطار.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وكان في استقبال الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشئون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.

كما شاهد الرئيس السيسي، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التي اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي، واستهدفت مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية
» الصين تستعرض سلاحا جديدا أمام الولايات المتحدة
» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر
» مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية
» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"
» كواليس مران الأهلى
» الرئيس ينشر هذا الفيديو المهم عبر صفحته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان