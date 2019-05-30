الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

30 مايو 2019 - 03:18 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الاستقبال في المطار.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وكان في استقبال الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشئون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.

كما شاهد الرئيس السيسي، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التي اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي، واستهدفت مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.