» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش

30 مايو 2019 - 03:29 م

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه لا تهاون فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات وأن الطالب الذى يتم ضبطه أثناء الامتحان فى حالة غش يتم تحويله إلى مجلس التأديب على الفور.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة امتحانات كليات "الزراعة والطب البيطرى والإعلام وتكنولوجيا الاتصال وطب الفم والأسنان"، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد منصور، على ضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان وتوفير وسائل التهوية للطلاب نظراً لظروف حرارة الجو، واطمأن على تواجد اللجان الطبية وسيارات الإسعاف فى الكليات.

وطالب رئيس جامعة جنوب الوادي، عمداء الكليات بضرورة تواجد أستاذ المادة التي يقوم الطلاب بأداء الامتحان فيها والرد على استفسارات الطلاب حول المادة.