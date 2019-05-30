إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

30 مايو 2019 - 04:16 م

أحال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، مدرس بكلية الآداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، على خلفية قيام عضو هيئة التدريس، بمنع طالبة أمس من دخول الحمام، أثناء آدائها للامتحان، مما تسبب في حالة من التبول اللا إرادي وتعرضها للإحراج أمام اللجنة.

وقال عبدالباسط في تصريحات صحفية،إن من حق كل طالب دخول الحمام أثناء أداء الامتحان إذا استدعى ذلك، مشدداً سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترجاع حق الطالبة، ولن نتهاون في منع هذا الأمر من التكرار.

يذكر أن الطالبة المذكورة طالبت بإذن لدخول دورات المياه، إلا أن المدرس رفض ذلك ومنعها ما جعلها تتبول على نفسها.