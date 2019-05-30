بالفيديو.. السيسي يتفقد بقايا صواريخ استهدفت السعودية

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

كما طالع السيسي ، بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي.

وعقب ذلك حرص الرئيس السيسي على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في قاعة الاستقبال في المطار.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.


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