شاهد.. أحمد مالك: لم أستحم لمدة 3 أسابيع وريحتي تقرف

30 مايو 2019 - 08:49 م

كشف الفنان المصري الشاب أحمد مالك، سر عدم ملامسته للماء، والاستحمام لمدة ثلاثة أسابيع وقرابة الشهر، مشيرًا إلى أن ذلك كان أثناء تصويره فيلم "اشتباك"، ومكث تلك المدة دون استحمام من أجل التعايش مع الدور؛ ما أدى إلى تضايق زملائه من رائحته الكريهة، وبالأخص الفنانة مي الغيطي، التي صرخت من شدة رائحته الكريهة.

ونفى مالك، في لقاء تلفزيوني وجود أي علاقة حب تجمعه بأي من الفنانتين جميلة عوض أو سلمى أبو ضيف، مشيرًا إلى أن الكثير من الشائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية حول قصة حب تجمع بينه وبين كلتيهما، وهما مجرد أصدقاء فقط وأبناء جيل واحد.

ونوّه إلى أنه بدأ أولى خطواته نحو النجومية بعد مشاركته في مسلسل "الجماعة 2"، الذي أظهر خلاله قدراته في التمثيل، مشيرًا إلى أن بدايته الفنية كانت مُبكرة، منذ أن كان في السادسة من عمره، وكان يدرس حينها في الصف الأول الابتدائي.

وقال مالك: إن هناك عروضًا فنية أجنبية قُدمت له، وأنه سيعلن عن خوضه تلك التجربة في القريب العاجل، حيث إن الأمر حاليًا محل دراسة، مضيفًا أن أبرز القضايا التي يتعاطف معها هي قضايا اللاجئين، وسوء الغذاء.

وأضاف أن الفنان أحمد زكي هو أعظم الفنانين الذين مروا على السينما المصرية، مضيفًا أنه يُشجع نادي الزمالك على المستوى المحلي، وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب فيه محمد صلاح، منوّها إلى أنه مازال طالبًا في الجامعة، حيث يدرس في مركز القاهرة للفنون المعاصرة.

وأكد أنه تعرّض للنقد القاسي عن دوره في فيلم "الجزيرة 2"، موضحًا أن هذا النقد أغضبه في بداية الأمر ثم جعله يطوّر من ذاته فيما بعد، مضيفًا أنه غير صحيح مسألة اختياره عضوًا بلجنة التحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، رغم صغر سنه، بسبب تدخل "الواسطة".