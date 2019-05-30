» عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول

30 مايو 2019 - 09:30 م

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الحديث الشريف والسنة النبوية، ليست مقتصرة فقط على قول الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وقال عمر هاشم، خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على قناة "تن"، إن الحديث الشريف ليس فقط الكلام الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يشمل الكلام الذي نطق به والفعل الذي فعله، ونقله غيره عنه، مثل أمهات المؤمنين، والصحابة.

وأكد أن ما نقلته السيدة عائشة عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بالفعل، مشيرًا إلى أن الحديث الشريف هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير.

وأشار إلى أن ما أقره الرسول من أفعال الصحابة يدخل ضمن الأحاديث.